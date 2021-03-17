MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi - Son Dakika

MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi

17.03.2021 00:42

Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildiBODRUM Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mir Bahattin Demir (53), yaz sezonuna hazırlık yapan birçok otelin, plaja 'beyaz kum' adı altında kuvars tozu döktüğünü iddia etti.

Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi

BODRUM Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mir Bahattin Demir (53), yaz sezonuna hazırlık yapan birçok otelin, plaja 'beyaz kum' adı altında kuvars tozu döktüğünü iddia etti. Demir, 'Şu anda birçok yerde kuvars tozu kullanılıyor. Araştırmalara göre kuvars tozu slikozis hastalığına yol açıyor. Çocuklarda işitme problemlerine, suyla beraber yutanlarda da akciğer kanserine neden olabiliyor" dedi.

Bodrum'daki otellerde sezon hazırlığı hız kazandı. Ancak Güvercinlik ve Gölköy mahallelerindeki bazı turistik tesislerin önlerindeki plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için kuvars tozu döküldüğü öne sürüldü. Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mir Bahattin Demir, yaklaşık 183 kilometrelik kıyı şeridi bulunan Bodrum Yarımadası'nın 'beyaz kum' merakı nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Demir, "Kimi işletmeler kuvars kumu döküyor. İşletmelerinin önünde gördüğümüz beyaz kum, kuvars tozundan elde ediliyor. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre kuvars tozları, slikozis hastalığına yol açıyor ve kıyı habitatı üzerinde olumsuz etkiye sahip. Özellikle fok balıkları, bu beyaz alana çıkıp, güneşlenmek istiyor. Fokların, kuvars tozuyla beyazlaştırılmış kumda yaptıkları doğumlarda gördük ki prematüre doğum sayısı daha fazla. Özellikle kuvars tozunun çocuklarda işitme sorunları oluşturduğu, suyla beraber bu tozu yutanların akciğer kanserine yakalanma riskinin arttığı ortaya çıktı. Dalgaların denize sürüklediği beyaz kum, sualtı habitatını olumsuz etkiledi. Deniz çayırları (Posidonia Oceanica) bizim oksijen kaynağımız. Bu kumların artmasıyla birlikte bitkileri de kaybetmeye başladık? dedi.

'MALDİVLER SAHİLLERİNE BENZETMEK İSTİYORLAR'

Maldivler'deki sahillere benzetmek için Bodrum'u kuvars tozu ile dolduranlara tepki gösteren Demir, "Plajlara beyaz görüntü vermek istiyorlar. Bunu yapan işletmelere sesleniyoruz; Lütfen bu tehlikeli kimyasal yollardan elde edilen tozları dökmeyin. İnsan sağlığını tehdit ediyorsunuz, doğal hayatın döngüsünü bozuyorsunuz. Bizim Bodrumumuz Maldivler değil. Kendi kumumuz ve güneşimiz zaten çok güzel. Vatandaşlarımız da sağlıkları için kuvars tozundan elde edilen beyaz plajlara rağbet göstermesin? ifadelerini kullandı.

'TURİST DOĞAL OLMADIĞINI ANLAR'

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) üyesi Güney Şirin de uygulamanın deniz canlılarını yok ettiğini bildirerek, 'Deniz ekosistemine büyük zarar veriliyor. Maldivler'deki görüntünün benzerini kuvars tozu sağlıyor. Ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Buraya gelen turist, mermer tozu ve kuvarsın sağlığa zarar verdiğini çok iyi biliyor. Bunları gördüklerinde, tatil için gelmeyeceklerdir. Bir yandan sürdürülebilir yaşamı yok ettikleri gibi turizmi de baltalıyorlar. Bu tür uygulamaların durdurularak yetkililerin de harekete geçip, görevini yapmasını bekliyoruz" dedi.

'YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

Doğal olmayan her şeyin kötü olduğunu ifade eden Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise, ilgili kurumların denetimlerini sürdürdüğünü kaydederek, 'Geçen yıl da bu olay gündeme gelmişti. Çok fazla olmasa da az sayıda yine yapıldığını duyuyor ve görüyoruz. Bodrum'un doğal imajının bozulmaması lazım. Dünyada, Bodrum doğal güzellikleriyle tanındı. Böyle uydurma şeyler Bodrum'un imajına ve doğasına zarar verir. Turizmi baltalamaya yönelik bu tür davranışların bir an önce son bulmasını ve yetkililerin de gereğini yapmışını istiyoruz" diye konuştu.

'DÖKTÜĞÜMÜZ BEYAZ KUM SERTİFİKALIDIR'

Plajına döktüğü beyaz kumun kuvars tozu olduğu öne sürülen Güvercinlik'teki otelin yetkilisi ise yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

'Mavi bayraklı plajımızda kullanılan beyaz kumu, sertifikalı-onaylı bir üreticiden temin ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) gönderilen numunemiz incelendi. İnsan sağlığına dair herhangi bir olumsuz durum teşkil etmediği tespit edildi. Güvercinlik Koyu bölgesi daha öncesinde balık çiftlikleri atıklarıyla balçığa dönüşmüştü. Yaptığımız dip temizliği çalışmaları sonrasında burada yeniden bitki canlılığının başladığını gözlemledik."

MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi
MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi
MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi
MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi

Bahattin Demir, Kent Konseyi, Maldiv, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kuvars tozu döküldüğü iddia edildi - Son Dakika


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