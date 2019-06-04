Son Dakika Haberleri: MUĞLA Bodrum plajlarında yer kalmadı
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MUĞLA Bodrum plajlarında yer kalmadı

33 dakika önce

Bodrum plajlarında yer kalmadıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu.

Bodrum plajlarında yer kalmadı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'da tatilde giren vatandaşlar, denizde serinledi. Saat 10.30'dan itibaren şehir merkezinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları tıka basa doldu. Sahillerde, adım atacak yer kalmadı. 30 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, renkli görüntüler oluştu. Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın cennet koylarını gezdi.
MUĞLA Bodrum plajlarında yer kalmadı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:28 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Bodrum, Güncel
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