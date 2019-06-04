MUĞLA Bodrum plajlarında yer kalmadı
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Bodrum plajlarında yer kalmadıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:28 Kaynak: DHA
plajlarında yer kalmadı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Ramazan Bayramı
'nın ilk gününe Bodrum'da tatilde giren vatandaşlar, denizde serinledi. Saat 10.30'dan itibaren şehir merkezinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları tıka basa doldu. Sahillerde, adım atacak yer kalmadı. 30 derece hava ve 24 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, renkli görüntüler oluştu. Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova
'nın cennet koylarını gezdi.
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