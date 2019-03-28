Muğla Bodrum Şehir Tiyatrosu 1'inci Yıl Dönümünde Kapılarını Açtı

Muğla'nın Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde ve kuruluşunun 1'nci yıl dönümünde, 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu sahneledi.

Muğla'nın Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde ve kuruluşunun 1'nci yıl dönümünde, 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu sahneledi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu için açtı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 1'inci kuruluş yıl dönümü de olan gecede, oyuna ilgi memnun etti. Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Hüseyin Akşen'in yönettiği gösterimde, ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın da yer aldı. Usta sanatçıların yanı sıra Bodrumlu sanatçıların da gösterdikleri performans, Bodrumlu sanatseverlerden tam not aldı. Gösteri sonunda vatandaşlar, tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Bodrumlu sanatseverlere teşekkür eden yönetmen Hüseyin Akşen, Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun arka plandaki ekibini de sahneye çağırdı. Gece verilen kokteylle son buldu.

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