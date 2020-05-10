MUĞLA Bodrum sokakları 65 yaş ve üzeri kişileri ağırladı - Son Dakika
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MUĞLA Bodrum sokakları 65 yaş ve üzeri kişileri ağırladı

6 saat önce

Bodrum sokakları 65 yaş ve üzeri kişileri ağırladıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş ve üzeri kişiler, verilen 4 saatlik izinle kendilerini evlerinden dışarı atıp, güneşli havanın tadını çıkardı.

MUĞLA Bodrum sokakları 65 yaş ve üzeri kişileri ağırladı, System.String[]

Bodrum sokakları 65 yaş ve üzeri kişileri ağırladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş ve üzeri kişiler, verilen 4 saatlik izinle kendilerini evlerinden dışarı atıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Sosyal mesafeyi koruyarak bol bol yürüyüş yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında salgının halk sağlığı için oluşturduğu riski yönetebilmek adına 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip kişiler ile 20 yaş altı kişilere geçici olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasında olan 65 yaş üstü kişilere bugün, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Buna göre, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler, ihtiyaç duymaları halinde yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak dışarı çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise, Bodrum sokaklarında güzel havanın tadını çıkardı. Termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği bölgede kimisi eşiyle el ele deniz kenarında yürüyüş yaptı kimileri ise uzun süredir göremediği sahilin fotoğraflarını çekti. Öte yandan vatandaşların sürekli saatlerine bakarak ne kadar sürelerinin kaldığını kontrol etmeleri dikkati çekti.

Deniz kenarında eşiyle el ele yürüyen 84 yaşındaki Müntezil İldeniz, "Tam iki aydır dışarı adım dahi atmadım. Biz zaten daha genciz. Evde de güzel vakit geçiriyoruz bizim için fark etmiyor. Evimizde de el eleyiz. Balkonu park haline getirdik. Bugün hava çok güzel. Uzun süre sonra yeniden nefes aldık. Sadece maskelere alışkın değiliz ve maskeyle rahat edemiyoruz" dedi.

"DIŞARDA OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'

Eşiyle birlikte yürüyüş yapan Birol Altınkaya (76), "Yaşımız nedeniyle evde vakit geçirmeye alışkınız. Bugün ilk defa uzun bir aradan sonra dışarı çıkıp, hava aldık, yürüdük. 60 gündür dışarı çıkmıyorduk. Bugün çıkabildiğimiz için çok memnunuz. Bodrum'un havası çok güzel" diye konuştu.

Altınkaya'nın eşi Naciye Altınkaya (74) de "Evde de güzel vakit geçiriyoruz ama bugün dışarıda olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu süreç geçecek ve hepimiz rahatlayacağız" dedi.

Uzun süredir dışarı çıkmadığını belirten Aykut Özen (77) de, "Bugün önce eczaneden maske alacağım. Daha sonra sahile inip, yürümeyi düşünüyorum. Bodrum'da yaşadığımız için denizi görme şansımız var. Böyle bir şey gerekliydi" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Altınkaya, Bodrum, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:17 Kaynak: DHA


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