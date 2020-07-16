MUĞLA BODRUM Türkbükü Sahilinde deniz dibi temizliği - Son Dakika

MUĞLA BODRUM Türkbükü Sahilinde deniz dibi temizliği

Türkbükü Sahilinde deniz dibi temizliğiBODRUM Belediyesi dalgıçları, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğini Türkbükü Koyu'nda sürdürdü.

Türkbükü Sahilinde deniz dibi temizliği

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BODRUM Belediyesi dalgıçları, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğini Türkbükü Koyu'nda sürdürdü.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinliğe katılan dalış ekibi, Türkbükü sahil kesiminde deniz dibini tertemiz yaptı. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden etkinlikte, çok sayıda atık malzeme toplandı. Dalgıçların çalışmasını Türkbükü sahilinde güneşlenerek denize giren misafirler de ilgiyle izledi. Denizden çıkarılan atıklar arasında araç plakası, valiz, tencere kapağı, yağ tenekesi gibi malzemeler de vardı. Bodrum Belediyesi dalış ekibi toplam 133 kilo atık topladı. Atıklar, ekipler tarafından yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bu sene Yalıçiftlik Koyu'ndan başlatılan "Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği, önümüzdeki günlerde Bodrum'un farklı kıyılarında devam edecek.

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA BODRUM Türkbükü Sahilinde deniz dibi temizliği - Son Dakika
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