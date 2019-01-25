Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'u Rüzgar ve Afrika Tozu Olumsuz Etkiledi

Muğla Bodrum'u Rüzgar ve Afrika Tozu Olumsuz Etkiledi

17 dakika önce

Bodrum'u rüzgar ve Afrika tozu olumsuz etkilediMuğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüş mesafesini düşürürken, fırtına da zor anlar yaşattı.

Bodrum'u rüzgar ve Afrika tozu olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüş mesafesini düşürürken, fırtına da zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oluyor. İlçede görüş mesafesi düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 70 kiometreye kadar ulaştı. Yarımadanın Güney sahillerine vuran dalgalar, dalgakıranlara çarpınca metrelerce yükseldi. Dalgaların kıyıya çarpmasıyla deniz suyu, Kumbahçe sahilinde ev ve işletmelerin önlerine kadar geldi. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının yarın (cumartesi) akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini kaydetti. Bu akşamdan itibaren çamurlu su şeklinde yağmurun yağması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:02 Kaynak: DHA

Kuzey Afrika, Muğla, Bodrum, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı! Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da Evlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:19:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'u Rüzgar ve Afrika Tozu Olumsuz Etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]