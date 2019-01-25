Muğla Bodrum'u Rüzgar ve Afrika Tozu Olumsuz Etkiledi
17 dakika önce
Bodrum'u rüzgar ve Afrika tozu olumsuz etkilediMuğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüş mesafesini düşürürken, fırtına da zor anlar yaşattı.
Bodrum
'u rüzgar ve Afrika
tozu olumsuz etkiledi Muğla
'nın Bodrum ilçesinde etkili olmaya başlayan Kuzey Afrika
kaynaklı toz taşınımı görüş mesafesini düşürürken, fırtına da zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oluyor. İlçede görüş mesafesi düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 70 kiometreye kadar ulaştı. Yarımadanın Güney
sahillerine vuran dalgalar, dalgakıranlara çarpınca metrelerce yükseldi. Dalgaların kıyıya çarpmasıyla deniz suyu, Kumbahçe sahilinde ev ve işletmelerin önlerine kadar geldi. Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının yarın (cumartesi) akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini kaydetti. Bu akşamdan itibaren çamurlu su şeklinde yağmurun yağması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:02 Kaynak: DHA
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