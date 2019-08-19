MUĞLA BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
'nın Bodrum
ve Milas
ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Norveç Kralı 5'inci Harald'ın damadı Shaman Durek: Ben de Atatürk hayranıyım Yıldız Tilbe, peş peşe çıkan orman yangınlarına sitem etti HDP'li milletvekillerinin yürümesine izin verilmiyor