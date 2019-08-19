Son Dakika Haberleri: MUĞLA BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
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MUĞLA BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

4 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

MUĞLA BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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