Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrumlular Sandığa Koştu

Muğla Bodrumlular Sandığa Koştu

51 dakika önce

Bodrumlular sandığa koştuMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seçmenler oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıklara akın etti.

Muğla Bodrumlular Sandığa Koştu, System.String[]
Bodrumlular sandığa koştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seçmenler oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıklara akın etti.

Katılım oranının yüksek olmasının beklendiği Bodrum'da 375 sandıkta 130 bin 972 seçmenin oy kullanak. Bodrum'da, sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanacak olan Bodrumlular, okul bahçelerini doldurdu. Belediye başkan adayları da sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş, oyunu Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1143 nolu sandıkta, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Ortakent Yahşi Özel eğitim Uygulama Okulu'ndaki 1357 nolu sandıkta, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum Anadolu Lisesi'ndeki 1100 nolu sandıkta oylarını kullandı. Sosyal medya hesaplarından oylarını kullandıklarını belirten paylaşımlar yapan başkan adayları, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Bodrum, Güncel
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