MUĞLA Boğazına misina dolaşan deniz kaplumbağasının imdadına vatandaş yetişti - Son Dakika

MUĞLA Boğazına misina dolaşan deniz kaplumbağasının imdadına vatandaş yetişti
Boğazına misina dolaşan deniz kaplumbağasının imdadına vatandaş yetiştiMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Akvaryum Koyu açıklarında kafasına ve ön ayaklarına misina dolanan caretta caretta türü deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Boğazına misina dolaşan deniz kaplumbağasının imdadına vatandaş yetişti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Akvaryum Koyu açıklarında kafasına ve ön ayaklarına misina dolanan caretta caretta türü deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Söğüt Mahallesi açıklarında yüzen Deniz Tanakyüz, su üstünde caretta caretta olarak bilinen deniz kaplumbağasının hareketsiz durduğunu fark etti. Canlının yanına yaklaşan Tanakyüz, ön ayaklarına ve boynuna denize bırakılmış misina dolandığını fark ederek kıyıya getirdi. Kıyıda bulunan tatilcilerin yardımıyla el arabasına konulan kaplumbağa bir restoranın bahçesine getirildi. Tanakyüz ve arkadaşı getirilen makasla deniz kaplumbağasına dolanan misinaları kesti. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) yetkililerine haber verildi. MAHAKDER üyeleri ise Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bilgi verdi. Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden gelen ekip yaptıkları ilk müdahale ardından kaplumbağayı araçla DEKAMER'e götürdü. Burada yapılan tedaviyle deniz kaplumbağasının iyi olduğu kısa bir süre sonra denize bırakılacağı öğrenildi.
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