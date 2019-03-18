Son Dakika Haberleri: Muğla Boşanma Davası Süren Karısıyla Yemek Yiyen Adamı Bıçaklayarak Öldürdü

Muğla Boşanma Davası Süren Karısıyla Yemek Yiyen Adamı Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Boşanma davası süren karısıyla yemek yiyen adamı bıçaklayarak öldürdüMuğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ercan Ç., boşanma davası süren eşi 40 yaşındaki M.Ç.'nin arkadaşı kuaför 46 yaşındaki Ünal Bozyiğit'i, ocakbaşı restoranda, ekmek bıçağıyla sırtından yaralayarak, öldürdü.

Muğla Boşanma Davası Süren Karısıyla Yemek Yiyen Adamı Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Boşanma davası süren karısıyla yemek yiyen adamı bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ercan Ç., boşanma davası süren eşi 40 yaşındaki M.Ç.'nin arkadaşı kuaför 46 yaşındaki Ünal Bozyiğit'i, ocakbaşı restoranda, ekmek bıçağıyla sırtından yaralayarak, öldürdü.

Alkollü içki kaçakçılığı suçundan hapis yattığı cezaevinden 4 ay önce tahliye edilen Ercan Ç., boşanma davası açan eşi M.Ç. ile barışmak amacıyla bir süredir görüşmek istedi ancak amacına ulaşamadı. Eşi M.Ç.'nin oturduğu eve birkaç kez zorla girmeye çalıştığı öne sürülen Ercan Ç. hakkında, mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ercan Ç., iddiaya göre, eşi M.Ç.'nin, kuaför Ünal Bozyiğit ile bir süredir görüştüğünü öğrendi. Dün (pazar), eşi M.Ç. ve Ünal Bozyiğit'in Armutalan Mahallesi'nde bir ocakbaşı restoranda yemek yediğini öğrenen Ercan Ç., saat 21.00'de işletmeye gitti. Restoranda eşi ile Ünal Bozyiğit'i yemek yerken gören Ercan Ç., tezgahtan kaptığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Eşinin ayırma çabalarına rağmen çıkan arbedede Ercan Ç., Ünal Bozyiğit'i sırtından bıçakladı. Ünal Bozyiğit yere yığılırken, eşi M.Ç.'ye zarar vermeyen Ercan Ç., işletmeye geldiği otomobille kaçtı. Bir süre sonra otomobili yol kenarında terk edip kayıplara karıştı. İhbar üzerine ise restorana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı Ünal Bozyiğit'i ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ünal Bozyiğit, öldü. İzini kaybettirmeye çalışan Ercan Ç. ise Barlar Sokağı Çıkışı Azmak Deresi başında, bir otomobilde yakalandı. Yapılan kontrolde 2 promil alkollü olduğu belirlenen Ercan Ç., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Cinayeti öğrenen Ünal Bozyiğit'in akrabaları ise tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:42 Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel
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