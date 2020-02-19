Muğla bu da motosikletli çoban - Son Dakika
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Muğla bu da motosikletli çoban

6 saat önce

Bu da motosikletli çobanMUĞLA'da, Kıbrıs Gazisi İrfan Güden (67), emekliliğinin ardından besicilik yapmaya başladı.

Bu da motosikletli çoban

MUĞLA'da, Kıbrıs Gazisi İrfan Güden (67), emekliliğinin ardından besicilik yapmaya başladı. Güden'i diğer çobanlardan ayıran özelliği ise keçilerini motosikletiyle takip ediyor olması. Bacağındaki rahatsızlık nedeniyle motosiklet kullandığını belirten Güden, Yanıma gelen arkadaşlarım 'motosikletle çobanlık mı oluyor' diyerek şakalaşıyor" dedi.

'Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi'nde oturan Kıbrıs Gazisi emekli, evli ve 3 çocuk babası İrfan Güden, boş zamanlarını keçilerine çobanlık yaparak geçiriyor. Sabah saatlerinde ağılındaki 25 keçiyi çıkaran Güden, ardından motosikletine binip, hayvanlarını takip ediyor. Diğer çobanlar gibi yürüyerek hayvanlarını otlatmak yerine bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle motosikletiyle keçilerini takip eden Güden'i görenler ise şaşırıyor. Akşam saatlerine kadar keçileriyle vakit geçiren Güden, ardından aynı şekilde evine dönüyor.

Besilik keçilerini satmak için hazır hale getirdiğini belirten Güden "Çobanlık hobi olmaya başladı. Bu kadar az hayvandan büyük paralar kazanılmayacağını biliyorum. Akşama kadar kahvehane köşelerinde oturmaktansa, bu işi yapmak daha iyidir. Ancak yürümek zor geliyor. Bacaklarımdan rahatsızım. Bu nedenle çobanlık yapmak zorunda kalıyorum. Yanıma gelen arkadaşlarım 'motosikletle çobanlık mı oluyor' diyerek şakalaşıyor" dedi.

Güden, besiciliğin iş bulamayanlar için güzel bir uğraş olduğunu, 5 koyun satın alınsa her birinin 2 kuzu doğurduğu söyledi.

Muğla bu da motosikletli çoban

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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