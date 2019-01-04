Son Dakika Haberleri: Muğla Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi

Muğla Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi

55 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, seyir zevki yarattı.

Muğla Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, seyir zevki yarattı.

Bodrum'da birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, bazen yağmura neden olurken; seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında, güneş ışınlarının bulutların arasından projektör gibi yeryüzüne inmesi hayranlıkla izlenen görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar o anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel
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