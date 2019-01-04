Muğla Bulutların Arasından Sızan Güneş Işınları Keyifle İzlendi
55 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, seyir zevki yarattı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bulutların arasından süzülen güneş ışığının kentin üstünde oluşturduğu manzara, seyir zevki yarattı.
Bodrum'da birkaç gündür süren bulutlu ve kapalı hava, bazen yağmura neden olurken; seyri hoş manzaralar da oluşturuyor. Bodrum ile Yunanistan
'ın Kos Adası
arasında, güneş ışınlarının bulutların arasından projektör gibi yeryüzüne inmesi hayranlıkla izlenen görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar o anları, cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: DHA
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