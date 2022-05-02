Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi

02.05.2022 14:51
Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.

Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.

Muğla Menteşe Öğretmenevi'ndeki programda, Vali Orhan Tavlı, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti ve CHP milletvekilleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törenin ardından Vali Tavlı ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek bayramlaştı.

Marmaris Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Marmaris Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.

Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanlığı ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Ardından Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çocuklarla bir araya gelen Arslantaş, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinleri ile Burdur Devlet Hastanesinde sağlık ekibi ve hastalarla bayramlaştı.

Arslantaş, kışla trafik uygulama noktasına geçerek burada görev yapan ekiplerle sürücülerin bayramını kutladı, alınan bayram tedbirlerini inceledi.

Isparta

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, öğretmenevindeki programda, salgın nedeniyle iki yıldır kapalı alanlarda bayramlaşma yapılamadığını hatırlattı.

Güzel bir Ramazan Bayramı geçirilmesi için tüm önlemleri aldıklarını anlatan Seymenoğlu, "Sürücülerin gidecekleri yere kurallara uyarak güvenli bir şekilde varabilmelerini ve Ramazan Bayramı'nı bayram tadında yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Törene, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti milletvekilleri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler siyasi parti temsilcileri katıldı.

Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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