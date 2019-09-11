Muğla Büyükşehir, 2 bin 597 tekneden atık topladı

Muğla sahillerinde 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık toplandı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla sahillerinde 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip. Türkiye'de mavi yolculuğun ilk duraklarından birisi olan Muğla'yı yılda yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı tekne ziyaret ediyor.

3 milyon 730 bin 147 litre pis su toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla sahillerini ziyaret eden teknelerden 6 tekne ile atık topluyor. Göcek ve Akyaka'da iki atık alım merkezine sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 6 tekne ve deniz araçlarıyla 2018, 2019 yılının 8 aylık dönemine kadar Muğla sahillerinde 2 bin 597 tekneye hizmet verdi. 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine (gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ yakıtları), 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık topladı.

Başkan Gürün: "Muğla'mıza mavi ve yeşil çok yakışıyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Muğla'nın zümrüt yeşili ormanlarının yanı sıra masmavi dantel gibi işlenmiş koyları var. Sadece Türkiye'nin değil Akdeniz'e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahibiz. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka'da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Eşsiz koylarımızı korumak için tekne sayımızı ve atık alım merkezlerimizi arttırma çalışmalarımız devam ediyor. Marmaris Karacasöğüt için başvurumuz nihayet olumlu sonuçlandı. Önümüzdeki yaz Karacasöğüt'te de vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Muğla'mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz" dedi.