Muğla Büyükşehir 6 yılda 13 bin 817 engelli taşıdı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara 2019 yılı içerisinde 4 Bin 634, 2015 yılından bu yana ise 13 Bin 817 kere Engelli Nakil hizmeti verdi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil hizmeti ile engelli vatandaşlar bulundukları mekanlardan sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka, noter, tekerlekli sandalye tamirat hizmetleri veren kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara ve sosyal aktiviteleri için gerekli olan kuruluşlara ücretsiz olarak taşınıyor.



6 adet engelli nakil aracı ile 13 ilçede hizmet veriliyor



Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil hizmetinden il sınırları içerisinde ikamet eden, en az yüzde 40 engel oranına sahip ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlar yaralanabiliyor. Bünyesinde bulunan 6 adet Engelli Nakil Aracı ile 13 ilçede hizmetlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil araçlarında aynı anda 2 adet tekerlekli sandalyeli engelli ve refakatçileri taşınabiliyor.



Engelli vatandaşlar 2015 yılından bugüne kadar 13 Bin 817 kere bu hizmetten yararlandı



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Engelli Nakil hizmeti kenti önemli ihtiyacını karşılıyor. 444 48 01/7 numaralı telefondan en az bir gün önceden randevu alınarak sürdürülen Engelli Nakil hizmetinden engelli vatandaşlar 2015 yılından bugüne kadar 13 Bin 817 kere yararlandı.



Başkan Gürün, "Muğla'da ailemizin her ferdi bizim için çok değerli"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yerel yönetimler olarak vatandaşların her an yanında olan hizmetleri ve projeleri hayata geçirdiklerini, Muğla'da sevgi, güleryüz ve hizmetlerle engelleri de aştıklarını söyledi. Başkan Gürün; "Bir şehrin ve vatandaşların sağlığı tüm hizmetlerin içerisinde belki de en önemlisi. 13 ilçesi olan Muğla'mızda engelli vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, banka, noter, tamirat hizmetleri veren kuruluşlara, gönüllü kuruluşlara ve sosyal aktiviteleri için gerekli olan kuruluşlara ulaşımı için Engelli Nakil hizmeti başlattık. Önemli rahatsızlıkları olan engelli hastalarımızın uzman ekiplerle sağlık kuruluşlarına taşınması iyileşme sürecinde oldukça önemli bir durum. Muğla'mızda büyük bir aileyiz ve ailemizin her ferdi bizim için çok değerli" dedi. - MUĞLA