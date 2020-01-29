Muğla Büyükşehir ailelerin mutluluklarına ortak oluyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Muğla Büyükşehir ailelerin mutluluklarına ortak oluyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir ailelerin mutluluklarına ortak oluyor

21 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin anne karnında ve doğumdan sonra 24 aylık süreçteki bebeklerin sağlıklı beslenmeleri, sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin sağlanması için 2017 yılının Ekim ayında başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi tüm hızıyla...

Muğla Büyükşehir ailelerin mutluluklarına ortak oluyor, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin anne karnında ve doğumdan sonra 24 aylık süreçteki bebeklerin sağlıklı beslenmeleri, sağlıklı büyüme ve gelişimlerinin sağlanması için 2017 yılının Ekim ayında başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi tüm hızıyla devam ediyor.


Proje ile il genelinde ihtiyaç sahibi anne adayı ve yeni doğum yapan annelere, bebekleri 24 aylık olana kadar devam eden hizmet ile dar gelirli anne adayları gebeliklerinde tespit edilerek gerekli bilgilendirme yapılıyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde il genelinde 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi kapsamında 342 anne tespit edilirken, 419 anneye eğitim ziyaretinde bulunularak 356 aileye de bebek çantası dağıtıldı.


2017 yılından bu yana toplam 634 bebek çantası dağıtıldı


'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi kapsamında, doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye edilirken, doğum sonrasında belirli zamanlarda annenin ve bebeğin durumu gözetleniyor. Projenin başladığı 2017 yılının Ekim ayından bu yana il genelinde 647 anne tespit edilirken, 654 anneye eğitim ziyaretinde bulunuldu. Ayrıca 634 aileye de bebek çantası dağıtıldı. Proje kapsamında verilmekte olan hediye çantadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 48 01/7 ve ilçelerde bulunan Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler birimlerine başvurabiliyor. Ekipler tarafından yapılacak olan incelemeler sonrasında ise uygun görülmesi halinde vatandaşlar hizmetten yararlanabiliyor. Arıca projeden yararlanmak isteyen ailelerin Muğla'da ikamet etmesi gerekiyor.


Başkan Gürün, "Ailelerimizin yanındayız"


"Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin hamilelik döneminden bebeğin 24 aylık olmasına kadar ki süreçte anne ve bebeği yakından takip ederek yanlarında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün amaçlarının sağlıklı bireyleri topluma kazandırmak olduğunu söyledi. Başkan Gürün, "Proje kapsamında 2 yıl boyunca anne ve bebeği yakından takip ederek sağlıklı fertler, sağlıklı hemşerilerimizi topluma kazandırmak istiyoruz. Doğum sonrasındaki 24 aylık süreç bebek rahatsızlıklarının en fazla olduğu bir dönem. Ailemizin en tatlı fertleri bebeklerimizin ve annelerimizin bu süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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