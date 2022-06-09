Muğla Büyükşehir, Antik Kenti Yapılaşmaya Açabilecek Karara Karşı Dava Açıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir, Antik Kenti Yapılaşmaya Açabilecek Karara Karşı Dava Açıyor

09.06.2022 14:48
Muğla Büyükşehir, Antik Kenti Yapılaşmaya Açabilecek Karara Karşı Dava Açıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli kültür miraslarından biri olan Bodrum Karakaya Mahallesinde bulunan “Myndos Antik Kenti” bölgesinde, sit derecesini düşürerek yapılaşmanın önünü açacağı değerlendirilen Kurul kararına karşı dava açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli kültür miraslarından biri olan Bodrum Karakaya Mahallesinde bulunan "Myndos Antik Kenti" bölgesinde, sit derecesini düşürerek yapılaşmanın önünü açacağı değerlendirilen Kurul kararına karşı dava açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Myndos Antik Kenti'nin yayılım alanında kalan özel mülkiyete ait bölgelerde jeoradar ve sondaj çalışması yapılması kararına karşı hukuki mücadele başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sonucunda antik kentin yayılım alanın yapılaşmaya açılabileceği değerlendirilirken, bunun emsal karar olması ve diğer 110 antik kentte de bu uygulamanın yapılarak tarihi dokuya büyük zararlar verilebileceği endişesiyle hukuki mücadele başlatılıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARARA "KARŞI OY" KULLANDI

Büyükşehir Belediyesi kurulda söz konusu bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması için Koruma Kurulu Kararına "karşı oy" kullandı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, "Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayılı ilke kararının (Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları) 1. Derece Arkeolojik Sitler bölümünde 'bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağı' belirtilmesine rağmen,  arkeolojik potansiyelin tespitine yönelik 1. Derece arkeolojik sit alanda sondaj yapılmasına izin veren Kurul Kararı mevzuata aykırıdır" denildi.

GÜRÜN: "BU KARAR EMSAL KARAR OLUR BÜTÜN ANTİK KENTLERİMİZDE YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIR. BUNA İZİN VEREMEYİZ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan jeoradar ve sondaj çalışması kararının risk teşkil ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bu karar Muğla İl genelinde tespiti yapılan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları ve 110 antik kent için 'emsal' olabilir. Antik kentlerin topografyasıyla korunması gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu karara karşı hukuki mücadele şehrimizde bulunan önemli kültür miraslarından antik kentleri korumak ve tarihi dokuyu gelecek nesillere aktarmak adına bu tür kararlara karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir, Antik Kenti Yapılaşmaya Açabilecek Karara Karşı Dava Açıyor - Son Dakika

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