Muğla'da bayramda teknelerden 312 bin kilogram atık, 318 bin litre pis su toplandı

Muğla'da Kurban Bayramı tatilinde, teknelerden 312 bin 725 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre pis su ile 105 litre sintine alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladığı bildirildi.

Muğla'nın bayramda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleriyle bayram tatili süresince denizlerden atık toplaya devam etti. Ekipler 9 günlük tatilde günde 34 bin 725 kilogram katı atık toplarken, 9 gün boyunca teknelerden toplam 312 bin 525 kilogram katı atık, 318 bin 570 litre pis su ve 105 litre sintine alındı."