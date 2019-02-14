Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır, Marmaris'te

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.



Hıdır ve Yazıcı, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyesi aday adayları, Siteler Mahallesi'nde bir otelde gazetecilerle buluştu.



-Erdoğan Muğla'ya geliyor



AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyarette bulunacağını, programın içeriğinin tam netleşmediğini ancak Menteşe, Fethiye'de olacağını söyledi.



AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, Muğla'ya sahip çıkmaya gayret edeceklerini, ilçe belediye başkanlarıyla ilin tamamını kucaklayacaklarını dile getirdi.



Siyasi parti ayırımı gözetmeksizin hizmet edeceklerini belirten Hıdır, "Seçildiğimizin sabahında parti rozetini çıkartan bütün ilçeleri bütün renkleri kucaklayan bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Seçilmiş arkadaşlarımızla beraber görevimizi yapacağız. İnsanımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.



-"Muğla sahipsiz"



Hıdır, büyükşehir belediye başkanının ilçelere gidemediğini, Muğla'yı kucaklayamadığını öne sürerken, şöyle konuştu:



"Biz AK Parti'nin başarılı belediyecilik anlayışını Muğla'ya getireceğiz. CHP'nin başarısız belediyecilik anlayışını Muğla'da ortadan kaldıracağız. Aynı siyasi partiye mensup belediye başkanı milletin önünde kavga etmez bizde. Başkan Osman Gürün, '3 yıldır Marmaris'e, 2 yıldır Bodrum'a gidemiyorum' dedi. Zabıtalarına, arabalarına kötü davranıldığını iletti. Fethiye'ye gidemedi. Büyükşehir belediye başkanı Muğla'ya sahip çıkamadı. Muğla sahipsiz. Biz Muğla'ya sahip çıkacağız."



-"12 ay turizme ulaşmak Marmaris için uzun bir yolculuk değil"



AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ise Marmaris'in termal ve spor turizmi ile 12 ay boyunca turizm şehri olarak kalacağına işaret etti.



Termal turizme ağırlık vereceklerine değinen Yazıcı, "Devletin ve büyükşehirin bütün olanaklarından faydalanılması lazım. Çok iyi çalışma yapılmalı. En büyük avantajımız suyun bulunması suyun iyileştirici ve şifalı olması. Bu su talep edilen otellere verilebilir. Belediye olarak termal günübirlik kullanılan tesisler yapılmalı. Bütün Marmaris bundan faydalanmalı. 12 ay turizme ulaşmak Marmaris için uzun bir yolculuk değil." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantının ardından Hıdır ve Yazıcı partililerle birlikte esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Sevgililer Günü olması dolayısıyla da ilçede 50 yıldır evli olan bir çift, evlerinde ziyaret edildi.

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