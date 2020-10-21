Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti

21.10.2020 15:31
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti, System.String[]

Marmaris'i ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçeye yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Marmaris'i ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçeye yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Öncelikli olarak yol, kanalizasyon ve su konusunda yatırımların söz konusu olduğunu söyleyen Gürün, 2024'e kadar 51 milyon liralık yatırımın hayata geçirileceğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bir dizi ziyaret için Marmaris'e geldi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Gürün, burada ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediye ziyareti sırasında kısa bir hoş geldin konuşması yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklı karşılaştığımız sorunlara rağmen elimizdeki tüm güçleri vatandaşlarımız lehine kullanmaya oldukça önem gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Oldukça geniş bir coğrafyada, yasanın getirdiği handikaplardan kaynaklı sıkıntılar olmasına rağmen uyumlu bir biçimde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise belediye başkanları ile uyum içinde çalıştıklarını ve 6 büyük ilçenin başkanları ile haftalık olarak online görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir takım sorunlar olabilir ama biz çözümlere bakıyoruz. Ona göre de yapmamız gerekenleri yapacağız" açıklamasını yaptı.

Marmaris'e yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Gürün, "Marmarisimize yol, kanalizasyon ve arıtmayla ilgili bu dönem gerçekleştireceğimiz projelerimiz var. Arıtmayı iki misline çıkarmamız gerek. Mevcut kanalizasyon hattının kaçaklardan kaynaklanan ekstra su çekmesiyle ilgili bir takım sorunlarımız var. Onları da Dünya Bankası kredisiyle ve kendi gücümüzle yapacağız. Su sorunu yaşayan kırsal mahallelerde bu problemin ortadan kalkması için büyük bir projeyi de hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

İçmeler'deki kamp alanı ile ilgili de proje hazırlandığını ifade eden Gürün, bakanlığın tasdikine sunulan çalışma onaylandığı taktirde buranın denizcilik ve yelken eğitim merkezine dönüştürüleceğini dile getirdi. Asparan'da da kamp yeri projesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Gürün, 2019 - 2024 yılları arasında Marmaris'e 51 milyon liralık bir yatırım öngördüklerini açıkladı.

Muğla'da pandemi sonrası ciddi bir nüfus artışı yaşandığını söyleyen Gürün şu açıklamaları yaptı; "Bu talebin Muğla'ya ne kadar yarar getirip getirmediğini de iyi değerlendirmek lazım. Acaba bu sayının çok fazla olması Marmaris'e ne kazandırıyor? Yeni dönem turizmi, Covid sonrası turizm diye bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Her şey dahil sistem için bu durumu bir fırsata çevirip acaba oda kahvaltıya çevirebilir miyiz? Böylelikle gelen turistin dolaşarak, esnafı ve iç kesimlerde bazı alanları gezip, orada harcama yapmasını ve daha çok kişinin bu harcamadan faydalanmasını temin edebilir miyiz? Kırsal bölgelerde acaba başka organizasyonlar yapabilir miyiz? Kamp alanları, karavanlar ve bununla ilgili de yeni bir turizm alanı geliştirebilir miyiz? Herkesin üzerine düşünmesi lazım."

Muğla'nın yaz nüfusunun 5 milyonu bulduğunu ancak hükümetten bu nüfusa göre ödenek alamadıklarını dile getiren Gürün, bunun birçok sorunu da berabarinde getirdiğini ifade ederek "Bir ilçede 6 aydan fazla kalan kişinin ikametgahı otomatik olarak ilçeye geçirilmeli. Ben altyapıyı 1 milyona göre yapmıyorum, 5 milyona göre yapıyorum. Bu da göz önünde alınarak turizm bölgelerinde ayrı bir ödenek çalışması yapılması gerek. Bununla ilgili hükümet yetkililerine sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili dosyaları verdik" açıklamasını yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay daha sonra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy'u da ziyaret etti. İki başkan ayrıca Bayır ve Turunç köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti

Osman Gürün, Marmaris, Gürün, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Marmaris'i ziyaret etti - Son Dakika

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