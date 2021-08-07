Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4.5 Ton Su kapasiteli Helikopteri Muğla'ya Getirdi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4.5 Ton Su kapasiteli Helikopteri Muğla'ya Getirdi

09.08.2021 14:03
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4.5 Ton Su kapasiteli Helikopteri Muğla'ya Getirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin bir süredir devam eden girişimleri sonucunda, orman yangınlarına müdahale etmek için yüksek kapasiteli yangın söndürme helikopteri temin edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin bir süredir devam eden girişimleri sonucunda, orman yangınlarına müdahale etmek için yüksek kapasiteli yangın söndürme helikopteri temin edildi. Helikopterin yarından itibaren yangınlara müdahale etmesi bekleniyor.

Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının söndürülebilmesi için gösterilen yoğun çaba devam ediyor. Yangınlarla daha etkin mücadele için görüşmelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4, 5 ton su kapasitesine sahip yangın söndürme helikopterinin Muğla'ya gelmesini sağladı. WWF- Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından kiralanan ve Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen helikopterin yarından itibaren yangınlara müdahale etmesi bekleniyor. Vakıf Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin çabalarıyla Avusturya'dan gelen yüksek kapasiteli helikopter, bugün 18. 00'da Dalaman Havaalanına iniş yaptı.

Gürün; "Doğayı Korumak İşbirliği Çok Önemli"

Havaalanında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da meydana gelen yangın felaketi nedeniyle yüreğinin yandığını belirterek, helikopterin gelmesi için oluşan sivil insiyatif nedeniyle çok mutlu olduğunu ve Muğla'nın doğasını korumak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Gürün, "Öncelikle helikopterin buraya getirilmesi büyük emekleri olan vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum. Bir süredir devam eden helikopteri getirme sürecinde gerekli izinleri veren ve prosedürleri tamamlayan Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Akaryakıt giderini tamamen üstlenen Shell petrole de teşekkür ederim. Bu sivil insiyatif ve vakıflarla bir araya gelerek bu işi başarabildik" dedi.

Yanan Sadece Ağaç Değil, Koca Bir Hayat ve Canlılar

Muğla'da ki yangın nedeniyle doğanın ve ekosistemin zarar gördüğünü belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bundan sonraki süreçte aynı felaketi yaşamamak için işbirliğinin çok öenmli olduğunu vurguladı. Gürün, "Muğla'da ki yangın sadece Muğla'da yanan ve Muğlalıları ilgilendiren yangın değil. Muğla tüm Türkiye'nin hatta Avrupa'nın çok önemli bir turizm merkezi. Doğasıyla da çok önemli bir il ve %68'i orman olan bir kent. Bundan sonra da değişen iklim şartları nedeniyle yeni yangınlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle doğamızı korumak için herkesle işbirliği yapıp fikirlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yanan sadece ağaç değil, burada yaşayan bir vahşi hayat var, canlılar var ve ekosistem var. Yüreğimiz yanıyor. Ormanlarımızın bir daha yanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıp bu felaketi yaşamak istemiyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4.5 Ton Su kapasiteli Helikopteri Muğla'ya Getirdi - Son Dakika


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