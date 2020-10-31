Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında

31.10.2020 12:03
Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgeye 3 AKS, 1 Role ve 19 personel, 31 çadır 200 battaniye 50 bin maske 200 litre el dezenfektanı gönderdi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgeye 3 AKS, 1 Role ve 19 personel, 31 çadır 200 battaniye 50 bin maske 200 litre el dezenfektanı gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerin aralarında bulunduğu kurtarma ekibi Rıza Bey Apartmanında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan'ı ve Yılmaz Erberk'i beton yığınlarının altından sağ olarak enkazın altından çıkarttı.

Yaşanan felaketin ardından deprem bölgesine ilk destek verenler kurumların başında Muğla Büyükşehir Belediyesi geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS (Acil Kurtarma Sağlık) 1 Role ve 19 personel gönderdi. Sismik yeraltı dinleme ve görüntüleme cihazına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışmalarında ön safhalarda yer aldı.

Ekipler İnci ve Erberk'i kurtardı

Deprem bölgesine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bayraklı ilçesinde 1593/11 sokakta görev aldı. Sismik dinleme aletine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri diğer kurtarma ekipleriyle koordineli bir biçimde çalışma neticesinde Rıza Bey apartmanında 16 yaşındaki İnci Okan'ı ve Yılmaz Erberk'i depremden 17 saat sonra sağ olarak beton yığınlarının altından kurtardı. Ekipler aynı beton yığının altından bir köpeği de kurtardı.

Yardım kamyonu İzmir'de

İzmir'de yaşanan depremin ardından 3 AKS 1 Role ve 19 personel gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi yardım kamyonunu da yola çıkarttı. 31 çadır 200 battaniye 50 bin maske 200lt el dezenfektannın bulunduğu malzemeler Bayraklı Belediyesi sosyal hizmetler kriz masasına ulaştı malzemeler indirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Başkan Gürün: "Yaraları birlikte saracağız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün İzmir'in yaşadığı deprem sonrası Muğla olarak yanlarında olmak için hemen yola çıktıklarını, bu afetlerin birlik ve beraberlikle en az hasarla atlatılacağını belirtti. Başkan Gürün; "Merkez üssü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan depremi Muğla'mızda hissetti. Depremin hemen ardından Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerimiz İzmir'imizin yanında olmak için hemen yola çıktı. Tüm gücümüzle güzel İzmir'imizin yanındayız. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yaraları birlikte saracağız. Tekrar geçmiş olsun İzmir'im" dedi. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında
Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında
Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında - Son Dakika


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