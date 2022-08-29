Muğla Büyükşehir'in Minik Okçusu Türkiye Rekorunu Kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin okçularından Eflal Duru, Samsun'da düzenlenen "Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası"nda 350 puanla Türkiye rekorunu kırdı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan "Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası", Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi. Turnuvaya, minikler 9-12 Yaş kategorisinde; 122 kulüpten, toplam 880 sporcu katıldı. Şampiyonada, sporcu Eflal Duru 350 puanla Türkiye rekorunu kırarken, Eflal Duru-Yaren-Elif Sude'den oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi kız takımı da Türkiye Şampiyonu oldu.
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