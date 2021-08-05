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Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

05.08.2021 14:18

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çıkan yangınlarda 55 bin 221 hektarlık alanın yandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Yangınlarda şu ana kadar Milas-Çökertme bölgesinde 15 bin hektar, Marmaris bölgesinde 13 bin hektar, Köyceğiz bölgesinde de 8 bin hektar ormanlık, makilik alan kül oldu. Belediyenin resmi sitesinden yapılan açıklamada, yangın bölgelerindeki durumlar hakkında tek tek bilgi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ildeki yangınlarda hangi bölgede kaç hektar alanın kül olduğunu tek tek açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, il sınırları içerisinde 55 bin 221 hektar alan yanarken, Menteşe, Sungur, Kavaklıdere, Çatak'ta yanan alanın büyüklüğü ise henüz belirlenemedi. Açıklama şöyle:

Bodrum-Güvercinlik 89 hektar, Bodrum- Mumcular 5 hektar, Fethiye-Ölüdeniz 46 hektar, Köyceğiz-Yayla 8 bin 90 hektar, Milas Kısırlar-Çökertme 15 bin 850 hektar, Marmaris 13 bin 570, Seydikemer 1030 hektar, Datça-Yaka 4 hektar, Bodrum-Kumbahçe 128 hektar, Menteşe Gazeller-Muratlar 515 hektar, Kavaklıdere-Nebiler 14 bin 767 hektar, Seydikemer-Çökek 981 hektar ve Milas-Kıyıkışlacık 136 hektar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangınlarla ilgili son durumu da paylaştı. İşte bugün itibariyle yangınların etkilediği alanlar:

MİLAS

– Ören Mahallesi ve Kemerköy termik sahası boşaltılmıştır.

– Kemerköy termik sahası bahçesinde yanan ağaçlar söndürülmüştür. Santral içinde herhangi bir patlama olmamış ve çevreye herhangi bir kimyasal madde yayılmamıştır.

– Türkevleri, Bozalan, Fesleğen, Akçakaya ve Çökertme Mahallerindeki yangın yoğun şekilde devam etmekte olup bu mahalleler tahliye edilmiş ve yangına müdahale devam etmektedir.

– Yangın, Ören bantların bulunduğu kısımdan devam etmektedir. Ayrıca alevler Pınar, Dereköy, Kallem istikametinde ilerlemektedir.

– Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkiinde başlayan yangın stabil devam etmektedir.

– Ören Mahallesi, Fesleğen Mahallesi, Türkevleri mahallesi ve Kıyıkışlacık Mahallesi tahliye edilmiştir.

– Havadan ve Karadan söndürme ekiplerinin müdahalesi yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

MENTEŞE

– Yörükoğlu Mahallesi Esentepe mevkiinde yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları yapılmaktadır.

– Muratlar ve Gazeller Mahallesi yangını kontrol altına alınmıştır.

– Yangın şuan bu bölgelerdeki evleri tehdit etmemekte, ancak meteorolojik koşulların değişme durumuna karşın tedbiren Yumaklı ve İkizce mahalleleri tahliye edilmiştir.

BODRUM

– Bayır Mahallesi Gökpınar mevkiinde, Yeniköy, Mumcular, İçmeler, Gökpınar, Mazı, Kızılağaç Mahalleleri ve Çocuk Mezarlığı, Kisebükü mevkilerinde ki yangınlar kontrol altına alınmış olup karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.

MARMARİS

– Orhaniye yerleşim yerleri yakınına kadar gelen yangın kontrol altına alındı. Şu an bir risk teşkil etmeyen yangında kontrollü bir şekilde soğutma işlemi devam etmektedir.

– Turgut Mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir.

– Turunç Mahallesi ve yer yer Amos kısmında havadan ve karadan müdahale devam etmektedir.

– Hisarönü ve Değirmen Yanı'nda yangın kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir.

– Marmaris ilçesi İçmeler, Turgut Mahalleleri ve Orhaniye Mahallesi Keçibükü mevki önlem amaçlı tahliye edilmiştir.

– Havadan ve karadan söndürme ekiplerimizin müdahalesi yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

SEYDİKEMER

– Arifler mahallesi yangını söndürülmüş olup, soğutma çalışması devam etmektedir.

– Çökek mahallesinde kuzey doğu yamaçları ve vadisinde yangın devam etmektedir.

– Çökek ve Dere Mahalleri tahliye edildi.

– Söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam etmektedir.

KÖYCEĞİZ

– Yangın, Yayla Mahallesine (Ağla) Gökçeovacık mevkiine doğru yangın devam etmekte ve müdahale devam etmektedir.

– Çayhisar Mahallesi Kabaçam mevkii yangını yanan bölgenin tersine dönüp Çayhisar yönünde devam ediyor.

– Pınar mahallesi Çayhisar, Kavacık Mevkiinde vatandaşlarımızın tahliyesi tamamlandı(hayvanları dahil), Mandıradibi, Ören, Akkaya ve Karayer mevkilerinde ise orman ekipleri ile birlikte söndürme ve soğutma devam ediyor.

– Yayla Mahallesine karadan müdahale sürerken, Zeytinalanı Mahallesi Harmandere, Daşdibi, Kıralan ile Pınarköy Topgözü Mevkiinde yangın devam etmektedir. Ayrıca Akhisar yolu açılıştır.

– Pınar Mahallesi Beşparmak dağı etekleri stabil olarak devam etmektedir.

– Kavacık ve Çayhisar Mahallesi bölgelerindeki vericilerin devre dışı kalmasıyla saat 02:00 den itibaren iletişimde sıkıntılar meydana gelebilmektedir.

– Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir yangın olayı meydana gelmemiştir.

– Sazak Mahallesi ve Karayel yangın etkisinde olduğundan tahliye kararı verilmiştir.

– Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

KAVAKLIDERE

– Menteşe Mahallesi Yerküpe Mevkiinde ve Çatak Mahallesinin alt kısmında yangın devam etmektedir.

– Çamlıbel Mahallesinin alt ve üst kısımlarında yangın tehlikesi devam etmektedir.

– Menteşe ve Çatak mahallerinden tahliye edilen vatandaşlar yangın yerleşim yerlerine tehdit etmediği için evlerine geri dönmeye başlamışlardır.

– Çamlıbel Mahallesi tahliye edilmiştir.

– Havadan ve karadan müdahale devam etmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu - Son Dakika


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