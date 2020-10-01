Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye binasına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınacak kod ile giriş yapılacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediye girişlerinde HES uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Koronavirüs önlemleri kapsamında personelimiz ve kurumumuza gelen vatandaşların bina girişlerimizde HES kodu sorgulaması yapılarak hizmet verilmeye başlanmıştır. Vatandaşlarımızın HES kodu alarak belediye binamıza gelmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla Büyükşehir Belediyesine HES koduyla giriş yapılabilecek - Son Dakika