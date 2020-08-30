Muğla Büyükşehir'den 30 Ağustos kutlaması - Son Dakika

Muğla Büyükşehir'den 30 Ağustos kutlaması
Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle 13 İlçeye gönderdiği kutlama araçları müzik ve marşlarla vatandaşı coşturdu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle 13 İlçeye gönderdiği kutlama araçları müzik ve marşlarla vatandaşı coşturdu. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 13 ilçeye kutlama araçları gönderdi. Araçlar müzik ve marşlarla tüm sokakları dolaştı. Vatandaşlar kutlama araçlarına yoğun ilgi gösterirken, balkonlarına bayraklar asarak ve sokaklara çıkarak müziklere eşlik ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi öte yandan 13 ilçede vatandaşları ev ve iş yerlerine asmak üzere Türk Bayrağı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında pandemi kurallarına uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. - MUĞLA
Son Dakika "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü