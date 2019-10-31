Muğla Büyükşehir'den, 40 kadın üreticiye, 120 kıl keçisi desteği

MUĞLA'nın pilot bölge seçilen Menteşe ilçesinde, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında 40 kadın üreticiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 120 kıl keçisi dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıl Keçisi Projesi'ni hayata geçirdi. Özellikle kadın üreticilere destek olmak için başlatılan projede pilot bölge olarak Menteşe ilçesi seçildi. Proje kapsamında, buradaki 40 üreticiye, bakım ve besleme ile her türlü iklim koşullarına çok iyi adaptasyon sağlayan, hastalıklara dayanıklı, makiliklerden iyi yararlanabilen, yetiştiriciliği kolay bir ırk olması nedeniyle 2'si dişi 3'er adet kıl keçisi dağıtılması planlandı.

Proje ile üreticilerin ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte 8 keçisi olması ve üretime teşvik edilmesinin yanı sıra sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, hayvancılığın desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda ilk etapta toplam 120 kıl keçisinin dağıtımı için kırsal Düğerek Mahallesi'nde tören düzenlendi. Toplam 120 kıl keçisinin dağıtılacağı törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın sanılanın aksine sadece turizm kenti olmadığını aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu vurgulayıp, Tarımsal üretimin arttırılması için gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz dedi. Muğla'da kırsaldan kente göçüşün diğer illere göre daha düşük olduğuna dikkat çeken Gürün, Muğla'da, köylümüz toprağına sahip çıkıp, üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır. Çünkü, üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır dedi.

Dağıtılan kıl keçilerinin 3 yıl boyunca satılamayacağını vurgulayan Gürün, Ancak, keçilerden üretilen süt ve kıllardan yararlanabilirsiniz. Üretimin devam etmesi için gerekli desteği de vermeye devam edeceğiz. Hayvancılık dışında, kooperatiflerle yaptığımız 'Tarlanı Satma Ürününü Sat' tarımsal üretimi destekleme projeleri de hız kesmeden devam edecek. Sahilde büyük bir tüketim var o nedenle pazarımız da hazır. Kırsalda üretip kıyılarda tüketim yapacağız dedi.

Üretici Derya Öztürk de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirip, kadınlara verilen bu destek için teşekkür etti.