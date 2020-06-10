Muğla Büyükşehir'den maaş promosyonu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bir devlet bankası arasında maaş promosyonu imzaladı. Büyükşehir Belediyesinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde(MUSKİ) görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi toplam bin 522 personel, 2 bin 850 TL banka promosyonu alacak. MUBEP Personeli içinde önümüzdeki süreçte yeni protokol imzalanacak.



İmzalanan maaş promosyonu 15 Haziran 2020 ile 14 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde(MUSKİ) görev yapmakta olan Memur, Sözleşmeli ve Kadrolu İşçi toplam bin 522 personele 2 bin 850 TL banka promosyonu alacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada " Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaremizde (MUSKİ) görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak kişi başı 2 Bin 850 TL promosyon alacaktır. Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaremizde görev yapan Bin 522 personelimiz kişi başı 2 bin 850 TL olmak üzere toplam 4 milyon 337 bin TL promosyondan faydalanacaktır. MUBEP personeli içinde önümüzdeki süreçte yeni protokol imzalanacak" denildi. - MUĞLA