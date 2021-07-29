Muğla Büyükşehir'den Manavgat yangınına destek - Son Dakika

Muğla Büyükşehir'den Manavgat yangınına destek

Turizm Merkezi Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın 2 gündür kontrol altına alınamadı.

Turizm Merkezi Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın 2 gündür kontrol altına alınamadı. 4 farklı yerde başlayan yangın sonucunda Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahallelerinin boşaltılırken yangın, diğer yerleşim bölgelerine sıçradı. Yangın nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgeye itfaiye ve ekip desteği gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca önümüzde günlerde bölgenin ihtiyaçlarına göre talep halinde gerekli desteğin verileceği belirtildi. - MUĞLA

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