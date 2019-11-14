Muğla Büyükşehir, Güneşten Bin hanenin elektriğini üretecek

Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek illerden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tesislerinde güneş enerji santralleri kurmaya, doğayı ve bütçesini korumaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediye tesislerinden Menteşe Terminal Türkiye'de ilk yapıya entegre GES 290,4 kwh kurulu güç, Menteşe Mezbaha Tesisi GES 105,4 kwh kurulu güç, Konacık İdari Bina çatısı GES 52,4 kwh kurulu güç ve yapımı devam eden Bodrum Terminal Çatısına kurulumu yapılacak GES 640 kwh güce sahip olacak ve Büyükşehir Belediyesinin tüm tesisleri 1067 kwh kurulu güce sahip olacak. Tüm güneş enerji santrallerinin sorunsuz çalışması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yılda yaklaşık 1000 hanenin elektrik tüketimine eşit enerjiyi güneşten karşılayacak. Yılda 1.400.000 KWH enerji üretecek tesisler 1000 hanenin elektrik üretimi yanında 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak ve 840 ton Co2'nin atmosfere salınımını engelleyecek. Aynı zamanda belediye bütçesine de büyük katkı sağlayan güneş panellerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından bundan sonra yapılacak binalarda da kullanılması planlanıyor.



Dünya'nın ve Türkiye'nin en özel, eşsiz şehirlerinden birinde yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hizmetleri ve projeleri ile yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla'yı koruduklarını ve koruyarak geleceğe taşıdıklarını belirtti.



Başkan Gürün; "Yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi ile dantela gibi işlenmiş eşsiz koylara sahip Muğlamız güneşten en fazla yararlanan şehirlerin de başında geliyor. Yerel yönetimler olarak il belediyesiyken Mezbaha tesisimiz arkasında başlattığımız güneş enerjisinden yararlanma projesini Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda Menteşe, Bodrum otogarların çatısı ve Bodrum Konacık hizmet binası çatısında devam ettirdik. Güneş enerjisi santrallerimizden en büyüğü yapımı devam eden Bodrum otogarımızın çatısı. Bodrum otogarımızın da devreye girmesi ile kurulu gücümüz yıllık 1000 hanenin elektriğini üretebilen güçte olacak. Çevreyi, bütçemizi koruyan yenilikçi bu projeleri Muğla'mız genelinde daha da arttırmayı hedefliyoruz. Muğla, yeşili mavisi ile tertemiz havası doğası ile verimli toprakları yararlı güneşi ile bir şehirden fazlası" dedi. - MUĞLA