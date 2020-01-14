Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda - Son Dakika Spor

Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Minikler ve Küçükler En iyiler Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Minikler ve Küçükler En iyiler Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.


11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan yarışmalarda mücadele eden sporcularımızdan Ali Eren Ulusakarya minik erkekler kategorisinde üçüncü olarak milli takıma girerken aynı kategoride yarışan Metehan Zabir beşinci, küçük kızlar kategorisinde yarışan Hatice Söğüt altıncı olarak milli takım kampına davet edilmeye hak kazandı.


Milli takıma seçilen sporcumuz Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek. - MUĞLA

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı
İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:44:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]