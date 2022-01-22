Muğla Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 6 bin 492 olaya müdahale etti - Son Dakika

Muğla'da ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını gibi olaylara müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı 13 ilçe amirliği, 25 istasyonu, 535 personeli ve 140 aracı ile muhtemel olaylara müdahale ederken, 2021 yılında 6 bin 492 olaya müdahale etti.

Muğla sınırları olan Seydikemer İlçesi Seki mahallesi, Menteşe İlçesi Günlüce mahallesi, Kavaklıdere ilçesinde bulunan istasyonlar ile diğer illerin de itfaiye olaylarına müdahale eden İtfaiye teşkilatı, 2021 yılında toplam 6 bin 492 olaya müdahale etti. Ayrıca, 29 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında yaşanan orman yangınları hariç, en fazla Bin 877 ile ot, çöp, anız yangınına müdahale eden ekipler, sırasıyla 553 hayvan kurtarma, 398 trafik kazası, 236 ev yangını ve diğer olaylara müdahalede etti.

Mahallelere koyulan tankerler 49 olaya müdahale etti

Muhtemel olaylara karşı amirlik ve istasyonların uzak olduğu noktalara 150 adet ilk müdahale tankerinin koyduğunu açıklayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ilk müdahale tankerleri 49 olaya vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Kırsal mahalleler ve ilçe merkezlerinde alınan ihbarlara göre, trafik yoğunluğu, yaz kış nüfus farkı, dağınık yerleşim alanları, arazi yapısı, doğru adres bilgisinin verilmemesi gibi konularında göz önüne alınarak il genelindeki olaylara ortalama 6 dakika 7 saniyede müdahale edildiği açıklandı.

En çok olay Cumartesi günleri yaşandı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en fazla olayın yaşandığı gün Cumartesi olarak belirtildi. Yapılan açıklamada, "2021 yılında il genelinde yaşanan 6 bin 492 itfai olaylarının 727'si Cumartesi günleri, 702'si Cuma, 647'si Pazar, 636'sı Perşembe, 626'sı Çarşamba, 593'ü Pazartesi ve 592'si de Salı günü yaşandı. Ayrıca saatlik istatistiklere göre, en fazla ihbar saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında alındı. 2021 yılında saat 14.00 ile 16.00 arası toplam 3 bin 322 ihbar alındı" - MUĞLA