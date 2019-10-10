Muğla Büyükşehir Meclisinden Türk Ordusuna destek

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Salonunda gerçekleşen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" operasyonu ile ilgili hazırlanan basın bildirgesi CHP, AK Parti, MHP ve İyi Parti grup başkan vekillerinin ortak kararıyla kabul edildi.



Meclis'te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, grup başkan vekillerine ortak metin zemini oluşturdukları için teşekkür etti. Gürün, "Bu metni basınla paylaşacağız. Hepimizin ortak temennisi, ordumuzun, Mehmetçiğimizin kısa sürede zaferle dönmeleri. Temennimiz hiçbir Mehmetçiğimizin kılına zarar gelememesi. Güç birliği içerisinde milli birlik içerisinde onların zaferi için gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Hazırlanan ortak basın bildirgesinde şu görüşlere yer verildi; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı'na karadan ve havadan başladı. Diplomatik olarak uzun süredir yapılan görüşmelerin sonuçlanmaması, dış güçlerin ikiyüzlü politikaları, bölgedeki siyasi emelleri yüzünden bir sonuç alınamaması ülkemizi askeri operasyona zorunlu bırakmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak bölgedeki huzuru ve barışı sağlama görevi kahraman Mehmetçiğimizin omuzlarındadır. Kahraman ordumuzun, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin başını ezeceğine gönülden inanıyoruz.



Yüce Türk Milleti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak bizler tüm kalbimizle kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Ülkemizin sınır güvenliğinin ve bölgedeki huzurun garantisi olan kahraman Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmeden Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasını temenni ediyoruz. Türk Milleti birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri de aşacak, inşallah analar evlatlarına sağ salim kavuşacaktır." - MUĞLA