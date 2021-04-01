Muğla Büyükşehir projeleri ile ödüllendiriliyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir projeleri ile ödüllendiriliyor

01.04.2021 13:04
Muğla Büyükşehir projeleri ile ödüllendiriliyor, System.String[]

2014 yılında kurulan 14 Büyükşehir'den biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık, ulaşım, çevre ve diğer alanlarda ortaya koyduğu projelerle ulusal kategorilerde ve yarışmalarda 8 ödül kazandı.

2014 yılında kurulan 14 Büyükşehir'den biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık, ulaşım, çevre ve diğer alanlarda ortaya koyduğu projelerle ulusal kategorilerde ve yarışmalarda 8 ödül kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi en son Şehir Ödülleri'nde "Yılın Engelsiz Şehri" seçildi.

Çevre projelerine 4 ödül

1480 km kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da, 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi ile deniz araçlarından teknelerle atık toplayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Çevre kategorisinde birincilik ödülü aldı. Aynı proje SODEM'in düzenlediği yerel yönetimler ödül töreninde başarı ödülüne layık görüldü. İnşaat, hafriyat atıklarını geri dönüştürerek hem çevreyi koruyan hem de bu atıklardan malzeme elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi "Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi" ile Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) "Etkin Belediye Proje" yarışmasında Altyapı ve Çevre projeleri kategorisinde birinci oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödüllerinde İklim Değişikliği Azaltımı projesi ile Sağlıklı Çevre kategorisinde jüri özel ödülünü kazandı.

Ulaşımda dönüşüme birincilik ödülü

Yeni Büyükşehir iller arasında kısa zamanda ulaşımda dönüşüm projesi ile sistemini kuran ve şoför esnafı ile birlikte vatandaşlara modern, konforlu, güvenlikli ve engelli rampalı araçlarla hizmet vermeye başlayan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi dünyanın önde gelen ulaşım kongrelerinden olan Transist Ulaşım Kongresinde "Ulaşımda Dönüşüm Projesi" ile birincilik ödülü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum ilçesinde yapımına devam ettiği Turgutreis Yaşam Merkezi projesi 16.Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında 138 aday proje arasında birincilik ödülü aldı.

İnsani Gelişme Vakfı'nın 30 Büyükşehir değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Çevre ve Enerji'de ikinci, Nitelikli Eğitim dalında da üçüncü, genel sıralamada da İstanbul, Ankara, İzmir'in arkasından ilk sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

2020 Muğla "Yılın Engelsiz Şehri"

Türkiye'nin en prestijli ve ciddi ödülleri arasında yer edinen ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutlayan Ardahan'da gerçekleştirilen Şehir Ödülleri töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk olan Kısa Mola hizmeti, engelsiz plajları, engelsiz izci projesi, engelli nakil ve evde bakım hizmetleri ile yılın Engelsiz şehri seçildi.

Başkan Gürün; "Ödüllerin en değerlisi hemşehrilerimizin mutluluğu"

Eşsiz ve doğal güzellikleri ile Muğla'nın dünyanın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün bu şehre kazandırdıkları hizmet ve projelerin ödüllendirilmesinin kendilerini gururlandırdığını ve en büyük ödülün hemşehrilerinin mutluluğu olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; "Muğla, birbirinden değerli, marka olmuş 13 ilçesi, geniş coğrafyası üzerinde birbirlerinden uzak olsa da sevgi, hoşgörü, güler yüzlü hizmet anlayışı ile kenetlenmiş 569 mahallesi olan çok özel bir şehir. Bu şehirde yaşamaktan, bu şehre hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mız için ortaya koyduğumuz hizmetlerin, projelerin ödüllendirilmesi, takdir edilmesi bizleri onore ederken bu hizmetlerle hemşehrilerimize ulaşmak ve onların huzurlu bir şehirde yaşamasını sağlamak da mutlu ediyor.

"Muğla bize tüm ihtişamı ile ilham veriyor"

Doğal ve eşsiz güzellikleri ile Muğlamızın yeşilini, mavisini koruduğumuzda, tüm vatandaşlarımız için erişilebilir, ulaşılabilir, engelsiz bir şehir oluşturduğumuza, Muğla mimarisine, kültürüne uygun eserleri şehrimize kazandırdığımızda, hemşehrilerimizi modern, konforlu araçlarla sevdiklerine ulaştırdığımızda bizler mutlu oluyoruz. Bu hizmetlerimizin saygın ödül törenlerinde, yarışmalarında ödüllendirilmesi, Muğla'nın ödüller kazanması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Kazandığımız ödülleri 13 ilçemizde, 569 mahallemizde yaşayan hemşehrilerimize ve bu eşsiz şehre armağan ediyoruz. Çünkü Muğla tüm ihtişamı, kültürü, tarihsel birikimi ile bize her zaman ilham veriyor. Muğlamız için çalışmaya, hizmetler üretmeye en önemlisi de bu şehri tüm güzellikleri ile koruyarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Büyükşehir'in kazandığı ödüllerin listesi;

Mavi Deniz Temiz Kıyılar

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Çevre kategorisinde birincilik ödülü,

-SODEM'in düzenlediği yerel yönetimler ödül töreninde başarı ödülü

Geri Dönüşüm Projesi

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) "Etkin Belediye Proje" yarışmasında Altyapı ve Çevre projeleri kategorisinde birincilik

-2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödüllerinde İklim Değişikliği Azaltımı projesi ile Sağlıklı Çevre kategorisinde jüri özel ödülü

Transist Ulaşım Kongresinde "Ulaşımda Dönüşüm Projesi" ile birincilik ödülü

Turgutreis Yaşam Merkezi projesi 16.Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında 138 aday proje arasında birincilik ödülü

İnsani Gelişme Vakfı'nın 30 Büyükşehir değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Çevre ve Enerji'de ikinci,

-Nitelikli Eğitim dalında da üçüncü

Şehir Ödülleri töreninde Yılın Engelsiz Şehri - MUĞLA

Muğla Büyükşehir projeleri ile ödüllendiriliyor
Muğla Büyükşehir projeleri ile ödüllendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir projeleri ile ödüllendiriliyor - Son Dakika


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