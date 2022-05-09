Muğla Büyükşehir, Termik Santralin Maden Ocağı Ruhsatının İptali İçin Dava Açtı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan İlçesinde faaliyet gösteren termik santral bünyesindeki maden alanlarına, ÇED raporu süreci işletilmeden, yeraltı ocağı için ruhsat verildiği ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmadan dolayı yaklaşık 300 bin vatandaşın içme suyu kaynağının kirleneceği gerekçesiyle ruhsatın iptali için dava açtı.

ÇED süreci işletilmeden yeraltı ocağı için verilen ruhsata karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi, hukuki süreç başlattı. Büyükşehir Belediyesi yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan ve geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali istemiyle iptal davası açtı.

300 BİN VATANDAŞIN İÇME SUYU KİRLENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yatağan'da yapılması planlanan yeraltı ocağı ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde, bu bölgenin yeraltı suyunun kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirlendi. Özellikle maden çalışmalarının Yatağan ilçe merkezi ile beraber 40 mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, Bahçeyaka, Bozarmut, Turgut-Dipsiz Yeraltı Suyu Havzalarında kirliliğe neden olacağı saptandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bu havzalarda yapılacak çalışmadan dolayı havza içerisindeki yeraltı suyu akiferinde (geçirimli jeolojik birim) meydana gelecek olan azalmalardan dolayı önümüzdeki yıllarda yaklaşık 300 bin kişinin olumsuz olarak etkileneceği ve telafisi mümkün olmayacak su temin sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla hukuki mücadele başlatılmıştır. Ayrıca bu hafta içinde Yatağan Yeşil Yaşam Derneğinin açtığı davaya da müdahil olacağız."