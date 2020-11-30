Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği - Son Dakika

Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği

30.11.2020 14:01

Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Bahçeyaka Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide yeni uygulamaların deneneceği ve çiftçilere eğitim verilebilecek 'Akıllı Tarım Çiftliği' oluşturdu.

Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Bahçeyaka Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide yeni uygulamaların deneneceği ve çiftçilere eğitim verilebilecek 'Akıllı Tarım Çiftliği' oluşturdu.

MUĞLA - Akıllı Tarım Çiftliği'nde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verimli topraklara sahip Muğla'da ikinci lavanta hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi ve tarım gelirleri ile kalkınan bir Muğla oluşturacaklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesinin Bahçeyaka Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide 'Akıllı Tarım Çiftliği' kurdu. 50 dönümlük arazi üzerine kurulan Akıllı Tarım Çiftliği'nde lavanta ve karakılçık buğdayı yetiştiriliyor. Akıllı Tarım Çiftliği'nde ayrıca Akıllı Sera Sistemi, Akıllı Sulama Sistemi, Akıllı Hayvancılık Sistemi, Akıllı Kümes Sistemi ve Akıllı Arıcılık Alanı oluşturulacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; Büyükşehir Belediyesi olarak 'Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız' ana fikri ile yola çıktıklarını, tarımın milli ekonominin temeli olduğunu belirterek, yerli ve milli ürünler, üreten köylünün alın terinin karşılığını alması için Muğla'da entegre bir tarım sistemi oluşturduklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Tarım ve hayvancılığın her alanında çiftçimizin yanındayız. Onları geliştirmek, onlara tohum vermek, keçi dağıtmak, fidan vermek, koku vadisi oluşturmak, lavanta gibi aromatik bitkiler gibi, arıcılara yardımcı olmak,. Süt üreticisine yardımdı olmak gibi tarımın her alanında üreticimizin yanında yer almayı ama bunu bilimsel ölçüde yaparak dana doğru ve dönüm başına çok daha fazla gelir elde etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında tarımda gençler tarımdan yeterli gelir elde edemeyince tarımdan, topraktan ve hayvancılıktan uzaklaşıyordu. Ama şimdi ilçe merkezinde çalışan gençlerimiz hafta sonları babasının dedesinin toprağına sahip çıkarak ben ne yapabilirim diyor. Ceviz mi, sakız ağacı mı, incir mi yetiştiririm bunların peşinde. Hayvancılığa soyunan gençlerimiz var. Yani köylünün gençleri köyü terk ederken bu dönemde köyün ve toprağın kıymetini çok daha iyi anladılar ve bir geri dönüş başladı. Bunun çok değerli olduğunu, gençlerin toprağına sahip çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlarla birlikte de bu yaptığımız çalışmaları geliştirip köylünün ve köy kökenli hemşehrilerimizin toprağına sahip çıkmasını ve tabi geliri arttıracak en yüksek ürünleri onlara sunarak, Ziraat Mühendisleri vasıtası ile onların topraklarını kontrol ederek zararlılardan da en az zararı görmelerini temin ederek bunun gelişmesine yardımcı oluyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu andaki köylülerimiz kendi topraklarına sahip çıkıyor ve eğer bir umut görürlerse en iyi şekilde o toprakları işleyeceklerine inanıyorum" dedi.

Akıllı Tarım Çiftliğinde ayrıca akıllı sera, sulama, hayvancılık, kümes ve arıcılık sistemi ve alanları oluşturacaklarını söyleyen Başkan Gürün, Akıllı Tarım Çiftliği'nin Muğla genelinde yapmak istediklerinin, eğitimlerin merkezi olacağını belirtti.

Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği
Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği
Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği
Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği
Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği
Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği
Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Muğla, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehirden 'Akıllı Tarım' çiftliği - Son Dakika Ekonomi


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