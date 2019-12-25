Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi - Son Dakika

Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik ve zabıta görevlilerine Halkla ilişkiler, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu konularında eğitimi verildi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik ve zabıta görevlilerine Halkla ilişkiler, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu konularında eğitimi verildi. İl merkezi ve diğer tüm ilçelerde yapılan eğitimlere görevli 228 personel katıldı. Güvenlik görevlileri ve zabıta personelinin vatandaşlarla olan karşılıklı iletişiminin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimle çalışanlara alanları ile ilgili bilgiler de aktarıldı. - MUĞLA

Zabıta, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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