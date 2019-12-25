Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi - Son Dakika

Muğla Büyükşehirden iletişim eğitimi
6 saat önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik ve zabıta görevlilerine Halkla ilişkiler, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu konularında eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan özel güvenlik ve zabıta görevlilerine Halkla ilişkiler, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu konularında eğitimi verildi. İl merkezi ve diğer tüm ilçelerde yapılan eğitimlere görevli 228 personel katıldı. Güvenlik görevlileri ve zabıta personelinin vatandaşlarla olan karşılıklı iletişiminin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimle çalışanlara alanları ile ilgili bilgiler de aktarıldı. - MUĞLA
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