Muğla Büyükşehirden "Tarlanıza geliyoruz" projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir tarımsal proje daha hayata geçiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir tarımsal proje daha hayata geçiriliyor. Muğla genelinde kurulduğu 2014 yılından beri tarıma büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi kısa zamanda Muğla'da hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. "Tarlanıza Geliyoruz" isimli projesi ile Muğla'da tarım faaliyetlerine doğrudan dokunacak olan Büyükşehir, bu proje ile üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında olmayı hedefliyor.



Tarım Laboratuvarı, Yerel Tohum Merkezi, Koku Vadi Projesi, Meyve sebze kurutma tesisi, mera projesi, yem, fidan desteği, alım garantili çiçek üretimi ve daha birçok hizmeti ile Muğla genelinde tarımda üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Tarlanıza Geliyor projesi ile Muğla ilini 5 bölgeye ayıracak. Her bölgeden bir teknik ekibin sorumlu olacağı proje ile sürekli tarla ziyaretleri ile üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde birebir yanında bulunulacak ve her türlü sorununa destek olunacak.



Ekipler Her Aşamada üreticinin yanında olacak



Tarlanıza Geliyoruz projesi 1.Bölge olarak belirlenen Yatağan-Kavaklıdere-Menteşe-Ula ilçelerinde pilot bölge olarak başlatılmış olup daha sonra tüm Muğla geneline yayılacak. Bölgelerden sorumlu teknik personeller hastalık-zararlı kontrolü ve mücadelesi, toprak, bitki ve su numunesi alımı, tarımda uygun mekanizasyon teknikleri, bölgelerde alternatif tarım ürünü denemeleri gibi çalışmaları yürütecek ve teknik destek konusunda her daim üreticinin yanında olacak. Hastalık ve zararlılar yerinde tespit edilerek uygun mücadele yöntemleri belirlenecek, tespiti yapılamayan hastalık ve zararlı taşıyan bitki parçaları Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Tohum Test ve Bitki Koruma Laboratuvarında analizlere tabi tutularak teşhis işlemi yapılacak. Erken teşhis ve analizler sayesinde gereksiz tarım ilacı ve gübrelemenin de önüne geçilmesi planlanan projede üreticilere en az girdiyle en temiz ve kaliteli ürün üretimi konularında sürekli destek sağlanacak.



Başkan Gürün; "Üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için, toprağını değil ürününü satması için, verimli topraklarımızın hakkını vermek için üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."



Tarımda başat ürünleri ve verimli toprakları ile Muğla'nın bir tarım kenti olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Gürün; "Eşsiz güzellikleri, birbirinden değerli 13 ilçesi ile Muğla turizm kenti olduğu kadar verimli toprakları, yöreye özgü başat ürünleri ile de bir tarım kentidir. Aynı zamanda nüfusunun yüzde 60'ı kırsalda yaşayan Muğla coğrafi olarak kırsalda üretip kıyılarında tüketebilen bir yapıya sahiptir. Tarımsal üretimin gerileyerek ne yazık ki her şeyi ithal eder hale geldiğimiz günümüzde Muğla'da üreticilerimizin toprağını satmaması, katma değeri yüksek ürünler üretmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. 2014 yılında başlattığımız tarımsal çalışmalarla üreticilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştık. Muğlamızın toprağının datasını çıkardık. Tarımsal yöntemlerde yenilikçi, bilimsel yöntemlerin kullanılması için laboratuvarlarımızı kurduk. Toprakla buluşan tohumlarımızın Ata tohumlarımız olması için Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezini kurduk. Altlığını oluşturduğumuz tarımda yeni projemizle üreticimizin tarlasına gidiyor, uzman ekiplerimizle tarlanın dikiminden sürümüne, sulanmasından, zararlılarla mücadeleye kadar yanlarında oluyoruz. Üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için, toprağını değil ürününü satması için, verimli topraklarımızın hakkını vermek için üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Muğla üretecek, üreticimiz kazanacak" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi:

