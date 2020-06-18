Muğla Büyükşehirden üreticilere süt tankı desteği - Son Dakika

Muğla Büyükşehirden üreticilere süt tankı desteği

Tarıma, hayvancılığa büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 tonluk süt tankını Kavaklıdere Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kullanımına sundu ve üretim 150 litre sütten 600 litreye, üretici sayısı da 5'den 27'ye çıktı.

Muğla Büyükşehirden üreticilere süt tankı desteği, System.String[]

Tarıma, hayvancılığa büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 tonluk süt tankını Kavaklıdere Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kullanımına sundu ve üretim 150 litre sütten 600 litreye, üretici sayısı da 5'den 27'ye çıktı.


Muğla genelinde 4 Tarımsal Kalkınma kooperatifine süt tankı desteği sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerin güçlenmesi ve üreticilerin aracılar olmadan kazanmasını sağlamak için çalışıyor. Seydikemer, Milas, Kavaklıdere'de süt üretim kooperatiflerine destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi peynir ve sütte Muğla markası oluşması için yoğun çaba harcıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere verdiği destekler kapsamında Kavaklıdere İlçesi Ortaköy Üretici Kooperatifine bağışladığı süt tankı desteği vatandaşları memnun etti. Sağlanan destek sayesinde gittikçe büyüyen kooperatif üyeleri daha fazla maddi kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.


Kavaklıdere Ortaköy Mahalle muhtarı Sedat Kunduz Büyükşehir'in desteği ile üreticilerin bir araya toplandığını ve ücretlerini tam zamanında aldığını söyledi. Muhtar Sedat Kunduz; "Bildiğiniz üzere 6 ay önce faaliyete geçti soğutma tankımız. Kooperatif başkanımız ve mahalle muhtarı olarak büyükşehir belediyemizin daveti üzerine yapılan toplantıda dile getirdiğimiz süt soğutma tankı talebini çok kısa bir zamanda kurulması sağlandı. Bizim kooperatifimiz maddi açıdan kısıtlı imkanlara sahip bir kooperatif. Biz bu işi nasıl yaparız nasıl içinden çıkabiliriz çabalarken büyükşehir belediyemizin soğutma tankını mahallemize hibe etmesi bu projeyi hayata geçirmemize vesile oldu. Kooperatifimizin bu işe müdahil olmasıyla birlikte 5 işletmeden süt alımına başlamıştık şu an 27 işletmenin sütünü alıyoruz. Bizi en mutlu eden kazanım her ailenin ayın 25'inde düzenli olarak ödemeleri yapılmakta. Daha önce ödemeler 3 ayda 5 ayda 6 ayda bir sütçü ile hesap görürdü. Ödemeler bazen parayla değil yem ile yapılıyordu ve halkımızın ihtiyacı olan nakit para sağlanamıyordu. Bu nedenle piyasada rekabet oldu ve sütümüzün kalitesi arttı. Diğer mahallelerden de vatandaşlar gelin bizim sütümüzü de toplayın diye talepte bulunuyorlar. İlerleyen zamanlarda da bununla ilgili adımları atacağız. Yaptığınız katkılardan dolayı tüm üreticimiz kazanmaya başladı bu nedenle Başkan Osman Gürün ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.


Ortaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Akın Kunduz, "Başkanımız Osman Gürün geçen sene Ramazan ayında bizi görüşmeye davet etmişti. Bizde bu davete katıldığımızda kendisinden isteğimiz oldu. Başkanımız bizim isteklerimizi değerlendirerek bu hizmeti sundu. Bu destekten önce sütümüzün litresi 1 lira 80 kuruştu ancak şu an 2 lira 10 kuruşa yükseldi. Bu nedenle civar mahallelerden de vatandaşlar sütlerini bizim kooperatifimize vermek istiyorlar. Süt tankı desteği sayesinde üreticilerimiz hem daha fazla kazanıyor hem de kazandığı parayı zamanında alıyor. Bu nedenle tüm mahalle sakinleri ve kooperatif üyeleri olarak başkanımız Osman Gürün'e çok minnettarız.


Kooperatif Üyesi Hülya Gül; "Bu kooperatif adına başkan Osman Gürün'e teşekkür ediyoruz. Biz daha önce bu hizmeti göremedik. Eskiden verdiğimiz sütlerin karşılığını alamıyorduk. Hem daha ucuza veriyorduk hem de paramızı çok geç alıyorduk. Bazen de nakit olarak alamıyorduk. Şimdi ayın 25'inde paramız hesabımıza yatıyor. Bu hizmetten ötürü Osman Başkanımız çok sağ olsun çok memnunuz.


Başkan Gürün; "Üreticimiz emeğinin karşılığını alıyor, Muğlamız kazanıyor"


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün dağlarından yağ ovalarından bal akan Muğla'da üreten köylüye destek olmak için var güçleri ile çalıştıklarını, kırsal Muğla'da üretip kıyısal Muğla'da tüketecek ürün çeşitliliğine sahip olduklarını belirtti.


Başkan Gürün; 'Baldan, zeytinyağına, susamdan süt ve deniz ürünlerine Muğla çok çeşitli ürün yelpazesine sahip. Ülkemizdeki yanlış tarım politikaları ne yazık ki üreticimizi toprağını ve hayvanlarını satma noktasına getirdi. Büyükşehir olarak üreten köylümüzün toprağına, hayvanına sahip çıkan projeleri hayata geçiriyor, Muğlamızın kalkınmasını istiyoruz. Kavaklıdere ilçemizde hayvancılıkla uğraşan kooperatifimize süt tankı desteği sağladık. Bu desteğimizden sonra üretici sayısı 5'den 27'ye sütün litresi de 150'den 600'e çıktı. En önemlisi de üreticilerimiz söz verilen tarihte emeklerinin karşılığını almaya başladı. Tarımsal kalkınmanın sürekli olması için kooperatiflere, üreticimize desteğimiz devam edecek. Çünkü birlikte aile birlikte Muğlayız. Ailemizin her ferdi bizim için çok değerli" dedi. - MUĞLA

Kavaklıdere, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehirden üreticilere süt tankı desteği - Son Dakika Ekonomi

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