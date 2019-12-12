Muğla-cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla-cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldı - Son Dakika

Muğla-cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldı

6 saat önce

Cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, sokakları süsleyen ağaçlardan belediye ekipleri tarafından toplanan yaklaşık 200 kilogram turunç, Halk Pazarı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokakları süsleyen ağaçlardan belediye ekipleri tarafından toplanan yaklaşık 200 kilogram turunç, Halk Pazarı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Turunçgiller familyasından gelen ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu her yerde yetişebilen turunç ağaçları Marmaris sokaklarını süslüyor. Kaldırımlarda ve yol kenarlarında dikili olan turunç ağaçların budama, sulama ve diğer bakımları yıl boyunca Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Kasım ayı ortası itibari ile meyve veren onlarca ağaçtaki turunçlar, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla ekipler tarafından tek tek toplandı. Portakala benzeyen ancak, portakal ve greyfurta oranla daha acı olduğu için meyve olarak tüketilmeyen, kabukları reçel yapımı ve salatalarda kullanan turunçlar, bugün Halk Pazarı'nda Marmarisliler'e ücretsiz olarak dağıtıldı. Portakala göre daha kalın olan kabuğu kaynatılıp, içildiğinde iştah açı, susuzluğu giderirken, vücuduna kuvvet ve enerji veren, geleneksel tıpta kalp ritmini düzenlemesi, kanı temizlemesi, siniri azaltması ve rahatlatıcı etkiye sahip olmasıyla da bilinen turunçlara, Marmarisliler büyük ilgi gösterdi. Marmaris'in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğuna dikkati çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Bir bölgemize adını veren turunç ağaçlarının meyvelerinin çürümesine gönlümüz el vermedi. Toplayıp halkımıza dağıtalım fikri oluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz yağmura rağmen bir gün içinde toplayarak turunçları, vatandaşlarımıza ulaştırdı. Herkese afiyet olsun dedi.

Muğla-cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldı

Marmaris, Akdeniz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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