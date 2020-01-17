Muğla çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Muğla çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

6 saat önce

Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.?yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Muğla çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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