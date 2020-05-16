MUĞLA Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza - Son Dakika

MUĞLA Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza
MUĞLA Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza.
MUĞLA Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:51 Kaynak: DHA
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