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Son Dakika Güncel Muğla çarşıda at üstündeki gelin ilgi topladı

Muğla çarşıda at üstündeki gelin ilgi topladı

6 saat önce

Çarşıda at üstündeki gelin ilgi topladıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, gelin alma töreni yüzlerce yıllık örf ve geleneklere göre yapıldı.

Çarşıda at üstündeki gelin ilgi topladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, gelin alma töreni yüzlerce yıllık örf ve geleneklere göre yapıldı. Unutulmaya yüz tutan at üzerinde gelin getirme geleneği canlandırıldı. Çarşıdan at üstünde geçen gelin, çevredeki vatandaşların ilgisini topladı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde turistik çarşı olarak bilinen Hisarönü'nde, at üstünde gelin getirme geleneğini yaşatmak isteyen otel müdürü damat 29 yaşındaki Uğur Kaya, evleneceği 25 yaşındaki Gamze Tekeli'nin hayalini gerçekleştirmek için düğün öncesi bir at kiraladı. Düğün günü kız evine gelin almaya atla giden Kaya, davul ve zurnayı da eksik etmezken, akrabaları yöresel kıyafetler giydi. Kırmızı duvağı ve gelinliğiyle merasime hazırlanan Tekeli ise, kendisi için hazırlanan ata bindi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca turistik çarşıda at üzerinde yol alan gelinin çevresinde davul- zurna eşliğinde oyunlar oynandı. Sembolik olarak silah kuşanan Yörük efeleri ise en önde yer aldı. Eşini attan kucaklayarak inmesine yardımcı olan Kaya, ataları ve dedelerinden kalma bir geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Gelin Gamze Tekeli, eski geleneklerini tekrar yaşatmanın çok heyecan verici ve güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Muğla çarşıda at üstündeki gelin ilgi topladı

Fethiye, Tekeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:17 Kaynak: DHA
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