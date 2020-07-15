MUĞLA Çatışmanın izleri silinmedi - Son Dakika

MUĞLA Çatışmanın izleri silinmedi

Çatışmanın izleri silinmediMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor.

Çatışmanın izleri silinmedi

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkiinde bulunan otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, dört yıldır olduğu gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar, müşterilere verilmeyerek eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80'in üzerinde mermi izleri göze çarpıyor.

İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Çatışmanın izleri silinmedi - Son Dakika

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