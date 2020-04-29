MUĞLA Cennetten bir köşe: Sığla ormanları - Son Dakika
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MUĞLA Cennetten bir köşe: Sığla ormanları

6 saat önce

Cennetten bir köşe: Sığla ormanlarıMUĞLA'nın Ortaca ve Dalaman ilçesi sınırlarındaki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Cennetten bir köşe: Sığla ormanları

MUĞLA'nın Ortaca ve Dalaman ilçesi sınırlarındaki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Dünyaca ünlü sığla ağaçlarından çıkarılan ve kilosu yaklaşık bin liradan satılan yağın, mide ülseri ve kozmetik sanayinde kullanıldığı biliniyor.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ile Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçesi sınırları içerisindeki sığla ormanları doğal SİT alanının, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı. Sığla ağacı ormanları kültür turizmi açısından yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin hayranlık uyandırdığı yer olarak hafızalarda kalıyor. Öte yandan bilimsel adı 'Liquidambar Orientalis' olan Sığla ağacından önce 'kızartılan' ardından 'ağlatılarak' elde edilen yağ, kozmetik alanının dışında antiseptik ve parazitlere karşı da etkisiyle tanınıyor. Yağın mide yaralarına karşı da çok etkili olduğu söylenirken, sedef hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Az miktarda Rodos Adası ve Çin'de bulunan ancak Türkiye'de bol miktarda Köyceğiz, Dalaman Ortaca, Marmaris ve Fethiye'de yetişen sığla ağacının yağı dünyaca ünlü markalı parfüm ile deodorantların yapımda kullanılıyor.

Dalaman İlçe Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, "Bölgemizde bulunan sığla ormanlarının mutlak koruma altına alınması bizleri sevindi. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Biz bölge halkı olarak çok şanslıyız. Sığla ağacı dünyada Kanada ve bölgemizde yer almaktadır. Kanada bayrağında bu ağacının yaprağı sembol olarak yer alıyor. Orman vasfının yanı sıra yağı tıbbi alanda da kullanılmaktadır. Sığla ormanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

SIĞLA YAĞI NASIL ÜRETİLİYOR?

Sadece sulak alanlarda yetişen ve kökleri derinsel olarak gitmeyip yüzeysel ilerleyen Sığla Ağacına ilk işlem olarak kambiyum tabakasında, ağacın kabuğu sıyrılarak yara açılıyor. Buna 'kızartma işlemi' deniliyor. Havanın sıcaklığına göre 20-30 günlük bekleme sonunda kabuğu sıyrılan yere 'sur' adı verilen yeniden yaralama yapılarak bu yeni yerden 15-20 gün sonra yağ balsam olarak ağaçtan akmaya başlıyor. Bu akan yağ özel kaşık denilen aletle kazınarak kazıma işlemi gerçekleştiriliyor. Kazınan kabuklu yağ tabakası 'margun' adı verilen ve bele takılan heybeye toplanıp büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra preslerde sıkılarak yağ elde ediliyor. Depolarda biriken yağlar özel işlem görmek ve tam olarak yağı ayrıştırılmak için de fabrikalara gönderiliyor. Bir sene yağ veren ağaç iki sene bekletildikten sonraki yıl ancak yağ alınabiliyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Sığla yağının tadı adeta bir çam reçinesini andırıyor. Bu nedenle de bunu direkt yutmak çok zor. Piyasada 40 gramdan başlayıp 200 grama kadar değişik şekillerde satılan yağın minik bir bezelye tanesi kadar kaşık ucuyla alınıp, önceden ezilmiş leblebi tozuna bulanarak yutulması ve üzerine de az miktarda özellikle çam balı yenmesi tavsiye ediliyor.

MUĞLA Cennetten bir köşe: Sığla ormanları

Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:43 Kaynak: DHA


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