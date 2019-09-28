Son Dakika Haberleri: Muğla çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, istanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2
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Muğla çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, istanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2

1 saat önce

MUĞLA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2.

MUĞLA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2

Muğla çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, istanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
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