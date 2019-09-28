Muğla çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, istanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2
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MUĞLA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
MUĞLA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu 2
Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı