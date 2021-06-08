ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI
DUYURUSU
25. 11. 2014 TARİH VE 29186 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ÇED YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ GEREĞİNCE; İLİMİZ, YATAĞAN İLÇESİ, ESKİHİSAR MAHALLESİ MEVKİİNDE BULUNAN "S202001417 (ER. 3362328) NO. LU RUHSAT SAHASINDA ÜMİT ÇELİKTEN MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN "II-B GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI ARAMA VE İŞLETME PROJESİNE PROJESİNE 31. 05. 2021 TARİHLİ VE 33542905 220-02 E-2021137 KARAR NOLU "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI" VERİLMİŞTİR.
TÜM HALKIMIZA DUYURULUR. MUĞLA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (2021/35) - Son Dakika