Son Dakika Haberleri: Muğla CHP'de 36 üyeden savunma istendi
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Muğla CHP'de 36 üyeden savunma istendi

29 dakika önce

CHP merkez ilçe Menteşe'de 31 Mart yerel seçimlerinde başka siyasi parti adaylarını destekledikleri iddiasıyla 36 üyeden savunma istendi.

Muğla CHP'de 36 üyeden savunma istendi, System.String[]

CHP merkez ilçe Menteşe'de 31 Mart yerel seçimlerinde başka siyasi parti adaylarını destekledikleri iddiasıyla 36 üyeden savunma istendi.


CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak imzası ile gönderilen tebligatta, "31 Mart Pazar Günü yapılan mahalli idareler genel seçimleri sürecinde partimiz tarafından Muğla ili ile Menteşe ilçesi seçim kurullarına bildirilen belediye başkanları ve meclis üyeleri adaylarımız dışında parti adaylarımıza karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak suretiyle partimiz tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı davrandığınız tespit edilmiş olmakla, bu konuda savunmanızı yazılı olarak iş bu yazımızın tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde ilçe başkanlığımıza bildirmenizi arz ederim" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Menteşe, Muğla, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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