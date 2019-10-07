Muğla çıktığı balkonda mahsur kalan kedi mahalleyi seferber etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ağaca tırmanarak çıktığı apartmanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan 'Hıçkırık' isimli 1,5 yaşındaki 'Whiskas' cinsi erkek kedi, mahalleyi seferber etti. İki saat süren uğraş sonucu kedi, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilcisi, Gazeteci Arzu Sarıtaş'a ait 5 yaşındaki 'Hıçkırık' isimli erkek kedi, Tepe Mahallesi 36 Sokak'taki bir apartmanın bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçtan inemeyen kedi buradan hemen yan taraftaki apartmanın ikinci kat balkonuna atladı. Sarıtaş, kedisini ortalıklarda göremeyince mahallede aramaya çıktı. Sarıtaş, ismiyle seslenerek aradığı kedisini, mahsur kaldığı balkondan miyavlaması sonucu buldu. Daireye çıkarak kapıyı çalan Sarıtaş evin, ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğunu ve kişinin de şehir dışında bulunduğunu öğrendi. Sokağa inerek kedisinin çıktığı ağaçtan inmesi için seslenmeye başladı. Bu sırada kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler de seferber oldu. Yakındaki apartmalarda bulunanlar, kediyi balkondan inmesi için cesaretlendirmeye çalıştı. Ancak 2 saat süren çabalar sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri balkona merdiven uzattı. Bir itfaiye eri balkona çıkıp, 10 dakika boyunca gelmemek için direnen kediyi sevip, sakinleştirdi. İtfaiye erinin kucağına pençeleri ile sıkıca sarılan kedi aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi. Sarıtaş, tekrar kavuştuğu, yaşadıkları nedeniyle şaşkınlık ve endişe içinde etrafına bakınan kedisini ofisine götürüp, su ve mama verdi.

Kedisi Hıçkırık'ın evcil olduğunu belirten Arzu Sarıtaş, "Çıktığı ağaçlardan inemiyor. Bugün de böyle oldu. Başta itfaiye ekipleri olmak üzere kedime kavuşmamı sağlayan komşularıma teşekkür ederim" dedi.