MUĞLA Cip safari turlarına Arap ilgisi

Cip safari turlarına Arap ilgisi Marmaris 'in doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı sunan cip safari turlarına, Arap turistler ilgi gösteriyor. Arap turistler, cipte su tabancalarıyla su savaşı yaparak eğleniyor.Marmaris'te 4 x 4 arazi araçlarında 4- 10 kişiden oluşan gruplarla yapılan safari turlarında, her şirketin kendisine göre bir parkuru var. Kişi başı 50 ya da 100 lira karşılığında saat 10.00'da başlayan turlar, genelde toprak yollarda geçiyor. Adrenalin tutkunlarının tercih ettiği turlarda araç içinde su savaşları yapılıyor, öğle yemeği molasıyla yorgunluk atılıyor. Kızkumu Plajı ve Turgut Şelalesi arasındaki parkurda ise keyifli anlar yaşanıyor. Cip safari çalışanları, turistlerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki manzaraya hakim tepelerde gün batımının seyri ile son buluyor.Kentte tatillerini geçiren başta Lübnan Irak ve Ürdün olmak üzere farklı Arap ülkelerden gelen turistlerin, safari turlarına ilgisi dikkat çekti. Arap turistlerin cip safari turlarına, son 2 yıldır daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi. Arap turistler, su tabancaları ile cip içinde yakınlarındaki cipte bulunanlarla su savaşı yaparak, eğleniyor. Tur şirketlerinin bölgeyi tanıtmaları ve her şey dahil sisteminin uygun olmasının Arap turistlerin ilgisini daha da artırdırdığı kaydedildi.Cip safari turu düzenleyen Mehmet Gümüş , Turlarımız Marmaris ilçe merkezinden başlıyor. Turistlerimizi Turgut Şelalesi ve Kızkumu Plajı'na götürüyoruz. Eğlenceli bir tur olduğu için ilgi büyük oluyor. Safarinin turizme büyük katkısı var. Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını herkese göstermiş oluyoruz dedi.